Exjugador de los Dodgers de Los Ángeles falleció a sus 34 años en una cirugía

El exbeisbolista Terrance Gore, quien jugó para equipos como los Royals, los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York falleció a los 34 años, a causa de una serie de complicaciones derivadas de una cirugía de rutina.

De acuerdo con el medio Infobae, Gore, quien jugó 8 temporadas en las Grandes Ligas se destacó por su papel especializado como corredor emergente y relevista defensivo, aprovechando su rapidez en momentos determinantes.

El exbeisbolista Terrance Gore falleció a los 34 años. Foto: AFP. (CHRISTIAN PETERSEN/Getty Images via AFP)

La trayectoria de Terrance Gore

Gore comenzó su trayectoria en el 2011.

“Fue seleccionado por los Kansas City Royals en la vigésima ronda del draft de 2011, tras su paso por Gulf Coast State College, y debutó en setiembre de 2014, según detalló Los Angeles Times.

“Gore también integró los planteles de los Cachorros de Chicago, Dodgers, Bravos y Mets, siendo parte de tres equipos campeones de la Serie Mundial: los Royals en 2015, los Dodgers en 2020 y los Bravos en 2021″, citó el medio.

La familia de Gore indicó que el fallecimiento se debió a complicaciones inesperadas tras una cirugía médica de rutina, sin que se revelaran detalles adicionales sobre el procedimiento, según recogieron Los Angeles Times.