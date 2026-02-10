Brandon Aguilera, jugador de Rio Ave, recibe buena noticia en medio del duro momento que está viviendo

Brandon Aguilera, mediocampista del Rio Ave de Portugal, atraviesa un periodo difícil luego de confirmarse una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

Reconocimiento de la afición del Rio Ave

En medio de este escenario, el club portugués anunció una noticia positiva:

Aguilera fue elegido como jugador del mes gracias a los votos de los aficionados, un respaldo que destaca su buen trabajo en el equipo.

Brandon Aguilera agradeció el apoyo de la afición. (Rafael Pacheco Granados)

El mensaje del jugador tras el premio

El club compartió un video del futbolista, quien expresó su agradecimiento.

“Un premio de estos significa mucho para mí, para mi familia y para mis compañeros. Quiero agradecerles, y al staff también, por ayudarme y por trabajar fuerte por el mismo objetivo”, fueron parte de sus palabras en el clip.

Además, agradeció a los seguidores por su apoyo constante.