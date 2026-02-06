Brandon Aguilera se desahogó en redes al saber que estará fuera de las canchas por varios meses

El volante costarricense Brandon Aguilera se abrió en sus redes sociales, al confirmar que sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda.

El jugador del Rio Ave de Portugal vive uno de los momentos más delicados de su carrera, pues estará fuera de la cancha durante varios meses (entre 6 y 9 meses).

El Bebote hizo una sentida publicación en Instagram en donde habló de su malestar y de quiénes lo han apoyado en su proceso.

Brandon Aguilera abrió su corazón, luego de confirmarse que estará fuera de las canchas por varios meses. Foto: Instagram Brandon Aguilera. (Brandon Aguilera/Instagram)

El mensaje de Brandon Aguilera

Esto fue lo que publicó Aguilera al confirmarse su molestia:

“Después de algunos días de que me lesioné, puedo decir que no era consciente del riesgo al que me exponía al salir a entrenar o jugar y que podía ser la última vez que lo hiciera en algún tiempo, que las cosas que normalicé no eran normales y que el futuro es incierto.

“Enfrento este reto con mucha fe, mucha paciencia y dejando todo en manos de Dios, porque sus planes siempre son mayores que los nuestros. Hace un tiempo dejé de preguntarle a Dios por qué me ponía en situaciones que yo no quería y empecé a ver que todo lo que me pasaba era más bien una oportunidad para crecer y mejorar.

Brandon Aguilera no podrá jugar durante varios meses. Foto: Instagram Brandon Aguilera. (Brandon Aguilera /Brandon Aguilera)

“Mi novia y mi familia han sido fundamentales para que hoy pueda tener esta mentalidad y ver esta lesión como una nueva oportunidad. Abracen, amen y disfruten hacer las cosas que siempre normalizamos, porque hoy estamos y mañana no sabemos”.