Deportes

Brandon Aguilera se desahogó en redes al saber que estará fuera de las canchas por varios meses

Brandon Aguilera, jugador del Rio Ave de Portugal vive uno de los momentos más delicados de su carrera, pues estará fuera de la cancha durante varios meses

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante costarricense Brandon Aguilera se abrió en sus redes sociales, al confirmar que sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda.

El jugador del Rio Ave de Portugal vive uno de los momentos más delicados de su carrera, pues estará fuera de la cancha durante varios meses (entre 6 y 9 meses).

El Bebote hizo una sentida publicación en Instagram en donde habló de su malestar y de quiénes lo han apoyado en su proceso.

Brandon Aguilera recibió un reconocimiento por su buen papel.
Brandon Aguilera abrió su corazón, luego de confirmarse que estará fuera de las canchas por varios meses. Foto: Instagram Brandon Aguilera. (Brandon Aguilera/Instagram)

LEA MÁS: Brandon Aguilera apareció en redes sociales tras vivir uno de los momentos más duros de su carrera

El mensaje de Brandon Aguilera

Esto fue lo que publicó Aguilera al confirmarse su molestia:

“Después de algunos días de que me lesioné, puedo decir que no era consciente del riesgo al que me exponía al salir a entrenar o jugar y que podía ser la última vez que lo hiciera en algún tiempo, que las cosas que normalicé no eran normales y que el futuro es incierto.

“Enfrento este reto con mucha fe, mucha paciencia y dejando todo en manos de Dios, porque sus planes siempre son mayores que los nuestros. Hace un tiempo dejé de preguntarle a Dios por qué me ponía en situaciones que yo no quería y empecé a ver que todo lo que me pasaba era más bien una oportunidad para crecer y mejorar.

Brandon Aguilera
Brandon Aguilera no podrá jugar durante varios meses. Foto: Instagram Brandon Aguilera. (Brandon Aguilera /Brandon Aguilera)

“Mi novia y mi familia han sido fundamentales para que hoy pueda tener esta mentalidad y ver esta lesión como una nueva oportunidad. Abracen, amen y disfruten hacer las cosas que siempre normalizamos, porque hoy estamos y mañana no sabemos”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Brandon AguileraRio AvePortugalLegionarios
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.