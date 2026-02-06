Deportes

Brandon Aguilera apareció en redes sociales tras vivir uno de los momentos más duros de su carrera

Brandon Aguilera vive un momento muy duro tras una grave lesión

Por Sergio Alvarado

Brandon Aguilera, futbolista del Río Ave de Portugal, vive uno de los momentos más delicados de su carrera luego de que este jueves se confirmara que sufrió una grave lesión.

El club luso informó que el tico tiene una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha y que estará fuera de las canchas por varios meses, sin detallar el plazo.

Brandon Aguilera, Rio Ave, Portugal
Brandon Aguilera vive momentos complicados en Portugal (Rio Ave)

Para el volante costarricense es una dura noticia en medio de una temporada en la que había logrado consolidarse como titular en su club y en la que más ha sumado minutos, desde que llegó a Europa en el 2022.

En redes sociales, el Bebote no se ha referido al caso; sin embargo, compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que Alajuelense le deseó una pronta recuperación.

Alajuelense se solidarizó con Brandon Aguilera tras su seria lesión.
Alajuelense se solidarizó con Brandon Aguilera tras su seria lesión. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Aguilera jugó con los manudos, antes de dar el salto al extranjero, por lo que existe una relación muy cordial.

