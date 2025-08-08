Brandon Aguilera se llevó algo más que una foto con Cristiano Ronaldo

Brandon Aguilera se llevó un gran recuerdo de Cristiano Ronaldo (Brandon Aguilera/Brandon Aguilera)

Brandon Aguilera no dejó pasar la oportunidad este jueves de llevarse un recuerdo con Cristiano Ronaldo, tras el encuentro que su equipo, el Río Ave de Portugal disputó ante el Al Nassr de Arabia Saudita.

El futbolista mostró en sus redes sociales la foto que se llevó con el astro portugués, pero este fue más allá y aprovechó para que este le firmara los tacos que utilizó en aquella mejenga, un recuerdazo de primera línea.

Al tener esa firma, no cabe duda de que ya esos zapatos además del valor sentimental, aumentaron de precio de forma instantánea, es un tesoro que pocos tienen.

Aguilera, además, tuvo la experiencia de jugar contra el Bicho, algo que sin duda también tendrá un lugar especial en sus recuerdos.

