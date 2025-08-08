Legionarios

Brandon Aguilera se llevó algo más que una foto con Cristiano Ronaldo

Brandon Aguilera se llevó algo que puede ser un verdadero tesoro de parte de Cristiano Ronaldo

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Brandon Aguilera se llevó un gran recuerdo de Cristiano Ronaldo
Brandon Aguilera se llevó un gran recuerdo de Cristiano Ronaldo (Brandon Aguilera/Brandon Aguilera)

Brandon Aguilera no dejó pasar la oportunidad este jueves de llevarse un recuerdo con Cristiano Ronaldo, tras el encuentro que su equipo, el Río Ave de Portugal disputó ante el Al Nassr de Arabia Saudita.

El futbolista mostró en sus redes sociales la foto que se llevó con el astro portugués, pero este fue más allá y aprovechó para que este le firmara los tacos que utilizó en aquella mejenga, un recuerdazo de primera línea.

LEA MÁS: Kevin Chamorro se fue con un recuerdazo de Cristiano Ronaldo tras amistoso

Al tener esa firma, no cabe duda de que ya esos zapatos además del valor sentimental, aumentaron de precio de forma instantánea, es un tesoro que pocos tienen.

Aguilera, además, tuvo la experiencia de jugar contra el Bicho, algo que sin duda también tendrá un lugar especial en sus recuerdos.

LEA MÁS: (Video) Cristiano Ronaldo castiga a equipo de ticos con triplete

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Brandon AguileraCristiano RonaldoRío AvePortugal
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.