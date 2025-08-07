Deportes

(Video) Cristiano Ronaldo castiga a equipo de ticos con triplete

Cristiano Ronaldo fue una máquina ante el equipo de dos ticos

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Cristiano Ronaldo se despachó con tres goles en un partido amistoso, que lo enfrentó a un equipo en el que juegan dos futbolistas costarricenses.

Cristiano Ronaldo, al nassr vs rio ave
Cristiano Ronaldo no tuvo piedad con el equipo de los ticos. (Al Nassr/Al Nassr)

El Bicho marcó un triplete en el cómodo triunfo de su equipo, el Al-Nassr, contra el Río Ave de Portugal donde juegan el portero Kevin Chamorro y el volante Brandon Aguilera. El juego fue en el estadio Algarve, en Faro, Portugal.

LEA MÁS: Brandon Aguilera tuvo un amargo cumpleaños, pero sacó enseñanzas del partido

CR7 marcó a los minutos 44, 63 y al 68′ de penal, mientras que su compañero Mohamed Simakan abrió la cuenta al minuto 15.

Brandon fue titular y jugó hasta el minuto 65, cuando el juego estaba 2 a 0. Su sustituto fue Joao Tomé. Chamorro no jugó.

“Durante su tiempo en cancha, Ronaldo no solo fue letal en el área, sino que también se mostró muy participativo, buscando constantemente asociarse con sus compañeros. Uno de sus principales socios fue Joao Félix, con quien empieza a construir una conexión interesante”.

LEA MÁS: Brandon Aguilera y la ola de críticas por su nivel con la Selección, ¿tiene razón la gente?

“Cristiano, con su liderazgo habitual, ha intentado integrar al joven atacante al grupo, apuntando a formar una dupla que ilusione al Al-Nassr de cara al inicio de la Saudi Pro League“, se lee en una crónica de 365scores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cristiano ronaldoal nassrrio avebrandon aguilerakevin chamorro
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.