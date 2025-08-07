(Video) Cristiano Ronaldo castiga a equipo de ticos con triplete

Cristiano Ronaldo se despachó con tres goles en un partido amistoso, que lo enfrentó a un equipo en el que juegan dos futbolistas costarricenses.

Cristiano Ronaldo no tuvo piedad con el equipo de los ticos. (Al Nassr/Al Nassr)

El Bicho marcó un triplete en el cómodo triunfo de su equipo, el Al-Nassr, contra el Río Ave de Portugal donde juegan el portero Kevin Chamorro y el volante Brandon Aguilera. El juego fue en el estadio Algarve, en Faro, Portugal.

CR7 marcó a los minutos 44, 63 y al 68′ de penal, mientras que su compañero Mohamed Simakan abrió la cuenta al minuto 15.

Brandon fue titular y jugó hasta el minuto 65, cuando el juego estaba 2 a 0. Su sustituto fue Joao Tomé. Chamorro no jugó.

“Durante su tiempo en cancha, Ronaldo no solo fue letal en el área, sino que también se mostró muy participativo, buscando constantemente asociarse con sus compañeros. Uno de sus principales socios fue Joao Félix, con quien empieza a construir una conexión interesante”.

“Cristiano, con su liderazgo habitual, ha intentado integrar al joven atacante al grupo, apuntando a formar una dupla que ilusione al Al-Nassr de cara al inicio de la Saudi Pro League“, se lee en una crónica de 365scores.