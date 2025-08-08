Kevin Chamorro se fue con un recuerdazo de Cristiano Ronaldo tras amistoso

Kevin Chamorro aprovechó el amistoso y se tomó una foto con Cristiano Ronaldo. (Instagram Kevin Chamorro/Instagram Kevin Chamorro)

Kevin Chamorro, Brandon Aguilera y el Río Ave de Portugal se fueron goleados 4-0 ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en un amistoso, sin embargo más allá del resultado, el meta costarricense se fue del partido con una sonrisa.

El tico no tuvo la oportunidad de enfrentarse este jueves ante el Bicho porque se quedó en banca, pero eso no quitó que pudiera aprovechar el verlo para llevarse un recuerdazo.

En su cuenta de Instagram el exjugador del Saprissa mostró la foto que se tomó con CR7 a la cual le agregó la frase “Lo lindo del fútbol”.

La oportunidad de tomarse una foto con uno de los mejores futbolistas de la historia no se deja pasar todos los días, por lo que Chamorro ya le quedó la anécdota.

