Brandon Aguilera logra un honor que ningún otro costarricense ha alcanzado en este inicio del 2026

El exjugador de Alajuelense se convirtió en el único tico capaz de meterse en un prestigioso ranking latinoamericano de este año

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Brandon Aguilera, exjugador de Alajuelense y actual futbolista del Rio Ave, fue destacado por la plataforma especializada Sofascore al aparecer en una lista que reconoce a los jugadores latinoamericanos que marcaron el primer gol del año en el exterior.

El contexto del ranking

La página explicó que el listado se elaboró con base en los primeros goles convertidos por futbolistas de cada país latinoamericano durante la primera semana de 2026.

“Transcurrida la primera semana de 2026, recopilamos quién fue el autor del primer gol del año para cada país latinoamericano. Los países que no figuran es porque todavía ningún jugador de esa nacionalidad convirtió en lo que va del año”, indicó Sofascore.

El gol de tiro libre colocó a Aguilera en una lista especial de Sofascore. (Rafael Pacheco Granados)

Un gol que dio de qué hablar

El tanto de Aguilera llegó mediante un tiro libre en el partido entre el Rio Ave y el Casa Pia, en la primera división de Portugal, encuentro que también tuvo como uno de sus protagonistas al guardameta Patrick Sequeira.

La anotación dio de qué hablar tras tratarse de un enfrentamiento entre dos costarricenses.

Inicio prometedor en Europa

Con este reconocimiento, Aguilera confirma su crecimiento en el fútbol internacional y arranca el año con protagonismo, siendo uno de los futbolistas latinoamericanos que logró destacar tempranamente en el calendario competitivo europeo.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

