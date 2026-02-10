Liberia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido del Torneo de Copa?

Liberia y Alajuelense se enfrentarán este martes en el partido de vuelta del torneo de Copa, un duelo decisivo para definir al clasificado a las semifinales, luego del triunfo 1-0 de los liberianos en el juego de ida.

Manudos buscan revertir la serie fuera de casa

Alajuelense visitará a Liberia con la obligación de remontar la serie de Copa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El compromiso se disputará a las 6 de la tarde en el estadio Edgardo Baltodano, escenario donde Liberia intentará sostener la ventaja conseguida como visitante en el Alejandro Morera Soto.

Alajuelense llega a este encuentro con la presión de remontar la serie, luego de haber perdido el partido de ida por la mínima diferencia en su propia casa. Los manudos necesitan al menos un gol para igualar el marcador global y seguir con vida en el certamen.

Liberia, por su parte, afrontará el duelo con la ventaja a su favor y el respaldo de su afición, con el objetivo de sellar el boleto a la siguiente ronda del torneo copero.

El partido será transmitido en vivo por FUTV, canal que cuenta con los derechos del torneo y que llevará todas las incidencias de este encuentro decisivo.

La Copa entra en su fase más determinante y este choque entre Liberia y Alajuelense promete emociones, con un equipo obligado a reaccionar y otro enfocado en administrar la ventaja para avanzar.

El Estadio Edgardo Baltodano será la sede del partido de vuelta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA