Liberia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido del Torneo de Copa?

El equipo manudo enfrentará a Liberia este martes en el partido de vuelta de la Copa

Por Hillary Chinchilla Marín

Liberia y Alajuelense se enfrentarán este martes en el partido de vuelta del torneo de Copa, un duelo decisivo para definir al clasificado a las semifinales, luego del triunfo 1-0 de los liberianos en el juego de ida.

Manudos buscan revertir la serie fuera de casa

Alajuelesen contra Liberia por cuartos de final del Torneo de Copa
Alajuelense visitará a Liberia con la obligación de remontar la serie de Copa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El compromiso se disputará a las 6 de la tarde en el estadio Edgardo Baltodano, escenario donde Liberia intentará sostener la ventaja conseguida como visitante en el Alejandro Morera Soto.

Alajuelense llega a este encuentro con la presión de remontar la serie, luego de haber perdido el partido de ida por la mínima diferencia en su propia casa. Los manudos necesitan al menos un gol para igualar el marcador global y seguir con vida en el certamen.

Liberia, por su parte, afrontará el duelo con la ventaja a su favor y el respaldo de su afición, con el objetivo de sellar el boleto a la siguiente ronda del torneo copero.

El partido será transmitido en vivo por FUTV, canal que cuenta con los derechos del torneo y que llevará todas las incidencias de este encuentro decisivo.

La Copa entra en su fase más determinante y este choque entre Liberia y Alajuelense promete emociones, con un equipo obligado a reaccionar y otro enfocado en administrar la ventaja para avanzar.

Alajuelense vs. Liberia
El Estadio Edgardo Baltodano será la sede del partido de vuelta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

