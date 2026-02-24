Fiscalía de Género abre investigación en Costa Rica vinculada a archivos de Jeffrey Epstein

La Fiscalía Adjunta de Género abrió una investigación en Costa Rica relacionada con los expedientes judiciales del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Según el Ministerio Público, el proceso se tramita por el presunto delito de abuso sexual contra persona menor de edad, cuya identidad no ha trascendido por tratarse de información protegida.

Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019. (HANDOUT/AFP)

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Género informó que, por instrucciones del fiscal general, Carlo Díaz, se procedió a la apertura de una investigación relacionada con el tema de los ‘Archivos de Jeffrey Epstein’”, indicó el Ministerio Público.

El expediente se tramita bajo el número de causa 26-000155-0994-PE, en la modalidad de “contra ignorado”, lo que significa que, por el momento, no hay personas imputadas plenamente individualizadas.

“Por ahora, esta es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, agregó el Ministerio Público.

Publicación masiva de archivos en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó en enero más de tres millones de páginas de documentos, fotografías y videos vinculados al caso delictivo de Epstein.

Este caso es considerado como uno de los escándalos de tráfico sexual más impactantes de las últimas décadas.

Dentro de ese volumen de información figuran 289 menciones sobre Costa Rica. Sin embargo, se desconoce si alguna de esas referencias dio origen directamente a la causa abierta en el país.

Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual de menores. Su fallecimiento puso fin al proceso penal en su contra, aunque las investigaciones relacionadas con su red y posibles vínculos internacionales continúan generando repercusiones judiciales en distintos países.