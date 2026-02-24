Este es el delito por el que conductor huyó de OIJ y provocó violento choque en el que embarazada resultó herida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cuál era el delito por el que perseguían al hombre que se dio a la fuga y provocó un violento choque en el que una embarazada resultó herida.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes en San Rafael de Escazú, cuando el sujeto apellidado Di Palma trató de darse a la fuga en un carro en el que también viajaba la embarazada. De momento, se desconoce la relación entre ambas personas.

“En esa huida a alta velocidad en la zona de San Rafael de Escazú, en una intersección choca con un vehículo particular, causando que el carro en el que viajaban se volcara. Ambas personas fueron trasladadas a un centro médico y sabemos que están bien de salud”, destacó Vladímir Muñoz, subdirector interino del OIJ.

El choque que dejó a una mujer embarazada en estado crítico ocurrió mientras, en apariencia, huían de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

Muñoz explicó que la Policía Judicial le seguía la pista a Di Palma desde hace bastante tiempo, pues figura como sospechoso en el delito de timos y estafas en perjuicio de al menos nueve personas.

Según explicó el jefe policial, este sujeto, al parecer, se hacía pasar por un agente aduanero para engañar a sus víctimas y que estas le depositaran altas sumas de dinero.

Choque que dejó a embarazada en condición grave

“Al parecer, buscaba personas y les ofrecía mercadería que se encontraba supuestamente en aduanas. Las víctimas eran citadas en alguna agencia aduanera, él les mostraba documentación relativa a alguna mercancía en aduanas que requería su retirada, entonces estas personas le depositaban dinero y este simulaba que entraba a la agencia aduanera”, detalló Muñoz.

Los investigadores vigilaban a Di Palma desde el lunes y la mañana de este martes pretendían detenerlo, pero el sujeto se percató de que estaba siendo seguido y fue en ese momento cuando trató de darse a la fuga.