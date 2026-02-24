Condenan a asaltante que en cuestión de 6 días aterrorizó a varias mujeres en Limón

Un asaltante le puso una pistola en la cabeza a una mujer para despojarla de una de sus pertenencias más preciadas: su anillo de compromiso.

Por esa y otras fechorías, que cometió contra otras mujeres, el sujeto apellidado Granados recibió un merecido castigo.

El Poder Judicial dio a conocer que el sujeto recibió una condena de 12 años de prisión tras someterse a un procedimiento abreviado en el que aceptó ser responsable de delitos de robo agravado.

El primer caso por el que fue investigado ocurrió el 12 de enero del 2025 en Carrandí de Matina, Limón, cuando el sujeto asaltó a dos mujeres que trabajaban en comercio.

“Supuestamente, Granados amenazó e intimidó a una de las mujeres, mientras le indicaba en reiteradas ocasiones que le diera el dinero o acabaría con su vida. Ante esta situación, la víctima le entregó aproximadamente 100.000 colones, que se encontraban en la caja registradora”, señaló el Poder Judicial.

Granados cometió los tres asaltos en cuestión de seis días. Foto Archivo. (choochart choochaikupt/iStock)

El segundo asalto ocurrió el 16 de enero en esa misma localidad, cuando Granados asaltó a dos mujeres que estaban en una parada de buses. En ese día huyó con un botín de más de ¢100 mil.

El último hecho ocurrió la noche del 18 de enero, cuando Granados interceptó a una mujer que caminaba sola.

“Mediante el uso de un arma de fuego, la amenazó y logró arrebatarle de las manos un teléfono celular. En apariencia, el hombre le dijo a la agraviada que le diera la contraseña del teléfono celular sustraído y que le diera todo lo que tenía, ante lo cual la ofendida se vio obligada a entregarle un anillo de compromiso, una esclava de oro y una cadera de oro”