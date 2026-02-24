Caso Talibanes: policías investigados por red que generaba millones con tráfico de personas

Las autoridades judiciales realizaron un amplio operativo policial en la zona norte del país para desarrollar el caso Talibanes.

Los operativos iniciaron desde la 1 a. m. de este martes 24 de febrero y se trató de 51 allanamientos para desarticular una presunta organización criminal vinculada con Tráfico de Personas, Robo Agravado, Infracción a la Ley de Psicotrópicos y Homicidio.

Estos operativos los hicieron en Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol.

La investigación estima que la organización generaba ingresos mensuales de entre ¢36 y ¢67 millones.

Allanamientos en Los Chiles, Alajuela, contra grupo criminal los Talibanes. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)

Estructura de hasta 60 personas

Según la investigación, que inició en 2024, el grupo estaría conformado por unas 60 personas con funciones específicas como vigilantes, transportistas, coordinadores, captadores, encargados de ocultamiento e incluso funcionarios que, en apariencia, facilitaban información.

Entre ellos hay cuatro policías de la Fuerza Pública y uno de la Policía Profesional de Migración.

Captación de migrantes y presuntos asaltos

De acuerdo con el OIJ, los sospechosos presuntamente captaban personas de nacionalidad nicaragüense en San Carlos de Nicaragua, a quienes introducían de manera irregular a Costa Rica, los ocultaban en viviendas y, en algunos casos, las habrían asaltado y despojado de sus pertenencias y dinero en efectivo, al parecer serían 117 las víctimas.

Además, mediante diligencias policiales, se determinó que el grupo también incursionaba en la venta y distribución de droga en la zona.

Vinculados con un homicidio

A esta estructura también se le relaciona con el homicidio de un hombre de apellido Duarte, de 30 años y nacionalidad nicaragüense, ocurrido el 14 de junio de 2025 en el centro de Los Chiles de Alajuela.

En apariencia habría opuesto resistencia de los robos.

Durante los allanamientos se busca decomisar evidencia relevante para el avance del caso.

Los operativos contaron con la participación de oficiales de la Oficina de Planes y Operaciones, el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Unidad Canina, la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE) y cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.