OIJ estima que el 2026 cerraría con una cifra de 800 homicidios o menos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que el 2026 cerrará con una cifra de homicidios en el país que no se registra desde hace cuatro años.
Así lo dio a conocer Michael Soto, director interino del OIJ, quien señaló que, de acuerdo a los análisis que han hecho, se podría esperar una reducción en la cifra de homicidios de este año.
“De acuerdo con el análisis y las proyecciones que estamos haciendo, y por todo el trabajo que se ha hecho en los últimos dos años, estamos previendo que los homicidios se van a mantener a la baja; es probable que cerremos este año con 800 homicidios o menos. Es una baja importante que quisiéramos que fuera más alta, pero esa es nuestra proyección”, detalló Soto.
De cumplirse la proyección brindada por el jefe judicial, sería la primera vez desde el año 2022 que Costa Rica registraría menos de 800 homicidios, pues en ese año ocurrieron 656 casos.
Desde el año 2022, la cifra de homicidio tuvo una importante escalada, teniendo su punto más alto en el año 2023, cuando 907 personas fueron víctimas de homicidio.
Soto explicó que las zonas donde más suelen ocurrir homicidios mantienen la misma tendencia de los últimos años, pero destacó que están prestando especial atención en Cartago debido al aumento de casos de homicidio.
“Sabemos que hay una gran preocupación por Cartago, porque es una provincia que tradicionalmente no presenta un brote de homicidios; Cartago sigue teniendo alguna problemática importante. Se están haciendo trabajos con Fuerza Pública, se están preparando trabajos más contundentes”, destacó el jerarca judicial.