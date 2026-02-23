¿Muerte de “El Mencho” frenaría el narcotráfico en Costa Rica?

La muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no significaría el fin del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ni tampoco un cambio drástico en la dinámica del narcotráfico en Costa Rica.

Así lo explicó el director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, quien señaló que este tipo de estructuras criminales son transnacionales y han demostrado capacidad de mutar y reorganizarse cuando sus cabecillas caen o son detenidos.

“Esto es una estructura criminal transnacional, que no es la primera vez que ocurre que un cabecilla de un grupo como este fallece o es privado de libertad y que el grupo continúa operando, muta, se transforma, cambia”, explicó.

Michael Soto analiza posibles escenarios tras la muerte del líder de El Mencho, este grafiti apareció en el 2025 en Circunvalación. (Marcelo Solano/Marcelo Solano)

Soto recordó lo ocurrido con el Cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín Guzmán, alias “el Chapo”, cuando la organización siguió funcionando bajo el liderazgo de Ismael Zambada García, conocido como “el Mayo”. Incluso, tras la detención de este último, la estructura no desapareció, sino que continuó operando bajo otros mandos.

En el caso del CJNG, el jerarca del OIJ indicó que podría darse una recomposición interna con nuevos liderazgos. Mencionó alias como “El Zapo”, “RR” y “El Jardinero”, quienes tendrían peso dentro del grupo y podrían asumir el control, tomando en cuenta que el hijo de “el Mencho”, alias “el Menchito”, fue detenido y cumple condena.

¿Qué podría pasar en Costa Rica?

Según Soto, Costa Rica mantiene un papel estratégico por su posición geográfica, al funcionar como punto de recepción, almacenaje y distribución de droga para estructuras criminales internacionales.

“Costa Rica vende un servicio de recepción, almacenaje y distribución de la droga, y los locales van a seguir vendiendo ese servicio para cualquier grupo”, señaló.

El director del OIJ considera que el narcotráfico no disminuirá en la región por este hecho y tampoco prevé un aumento inmediato de la violencia en el país, tal como no ocurrió tras las capturas del “Chapo” o del “Mayo”.

Más bien, estima que podría darse una baja temporal en la intensidad de la violencia en los estados mexicanos como Jalisco y Michoacán, relacionada directamente con este hecho específico. Sin embargo, advirtió que no se descartan eventuales pugnas internas en los próximos meses si surgen divisiones dentro del grupo criminal.

“Los grupos van a seguir operando, no va a parar. La influencia económica siempre ha estado presente y latente aquí en Costa Rica”, concluyó Soto, al advertir que estas organizaciones mantienen alcance e intereses en la región.