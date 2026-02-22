Muerte de El Mencho, poderoso y temido narco de México, podría traer repercusiones en el país, advierte Mario Zamora

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se refirió este domingo a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),que fue abatido, por autoridades mexicanas.

Zamora señaló que los cárteles mexicanos han venido “militarizando el enfrentamiento armado” tanto contra las fuerzas de seguridad como en disputas internas entre organizaciones criminales, lo que ha incrementado la violencia y la afectación a la población en distintas zonas del territorio mexicano.

“El día de hoy medios de prensa de México como internacionales dan cuenta del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ligado precisamente al mundo de los cárteles responsables directos no solo del tráfico de drogas, sino de una cantidad impresionante de otros delitos que se cometen en los territorios donde estos cárteles ejercen control sobre la población y esos espacios de la geografía mexicana”, expresó el jerarca.

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $15 millones por información que permita la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". Se le acusa de delitos de conspiración para cometer tráfico de narcóticos, incluidos de fentanilo. (Departamento de Estado (EE.UU.)/Departamento de Estado (EE.UU.))

El ministro advirtió que la muerte del líder del CJNG podría generar movimientos en las estructuras jerárquicas de estas organizaciones y modificar sus relaciones con grupos afines dedicados al trasiego de droga.

“Eso obviamente tiene un impacto en las relaciones jerárquicas entre esas organizaciones y sus modos de relación con organizaciones afines que coayudan en la lucha para el trasiego de droga”, agregó.

Zamora indicó que Costa Rica se mantendrá especialmente vigilante ante posibles repercusiones en la región.

“Estaremos especialmente observantes de sus implicaciones en la red de tráfico de drogas ubicadas en Centroamérica y que nacen en Colombia, que tienen correlación directa con estos carteles mexicanos”, concluyó.

Mario Zamora advirtió sobre los reacomodos en las rutas narco tras la muerte de El Mencho (Albert Marín/Entrevista a Mario Zamora.)

El jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido por el Ejército Mexicano este domingo en Jalisco, México, durante un operativo de seguridad en la zona montañosa del estado en una operación especial contra la organización criminal.

Era buscado por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero a gran escala. Violencia extrema y expansión territorial.

La muerte de El Mencho ha provocado incidentes en las calles, incluidos bloqueos con vehículos incendiados y bloqueos viales y distintos actos de violencia en estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas.