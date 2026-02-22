Sucesos

Colapsa vivienda en Carrizal de Alajuela, reportan personas atrapadas

Hay reporte de personas atrapadas tras el colapso de la estructura, no se sabe cuántas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja moviliza varias unidades de emergencia la tarde de este domingo tras el colapso de una vivienda en Cinco Esquinas de Carrizal de Alajuela, donde se reportan personas atrapadas.

Rescate de cuerpos, comando de operaciones
Los cruzrojistas trabajan en el sitio. (Rafael Pacheco Granados)

El incidente fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., cuando se alertó sobre una estructura que cedió con personas aparentemente atrapadas en su interior.

De inmediato se despacharon unidades básicas, de rescate y de soporte avanzado al sitio. Además, se activó la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) para reforzar las labores en la escena.

LEA MÁS: Fatal accidente en Grecia deja un conductor fallecido en Rincón de Arias

A esta hora, los primeros equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar, mientras se evalúa la magnitud del colapso y la posible presencia de víctimas bajo los escombros.

LEA MÁS: extraña exhumación de un sacerdote y descubrió algo que nadie esperaba

Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
carrizalcasacruz rojapersonas atrapadasalajuela
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.