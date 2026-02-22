Colapsa vivienda en Carrizal de Alajuela, reportan personas atrapadas

La Cruz Roja moviliza varias unidades de emergencia la tarde de este domingo tras el colapso de una vivienda en Cinco Esquinas de Carrizal de Alajuela, donde se reportan personas atrapadas.

Los cruzrojistas trabajan en el sitio. (Rafael Pacheco Granados)

El incidente fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., cuando se alertó sobre una estructura que cedió con personas aparentemente atrapadas en su interior.

De inmediato se despacharon unidades básicas, de rescate y de soporte avanzado al sitio. Además, se activó la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) para reforzar las labores en la escena.

LEA MÁS: Fatal accidente en Grecia deja un conductor fallecido en Rincón de Arias

A esta hora, los primeros equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar, mientras se evalúa la magnitud del colapso y la posible presencia de víctimas bajo los escombros.

LEA MÁS: extraña exhumación de un sacerdote y descubrió algo que nadie esperaba

Noticia en desarrollo