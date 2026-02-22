Sucesos

Fatal accidente en Grecia deja un conductor fallecido en Rincón de Arias

El accidente ocurrió a las 2:45 a.m. en Rincón de Arias, en Grecia.

Por Silvia Coto

Un hombre falleció la madrugada de este domingo tras chocar su vehículo contra un poste en Rincón de Arias, en Grecia.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue atendida a las 2:45 a.m., específicamente en las afueras del supermercado Más x Menos.

Bomberos declaró a un hombre fallecido en Grecia (Jeffrey Zamora)

Por razones que se investigan, el conductor del automóvil perdió el control y colisionó contra el poste de la estructura de una malla perimetral, lo que destrozó por completo el carro y acabó con su vida.

A la llegada de los equipos de emergencia, la persona fue declarada fallecida en el lugar.

Las autoridades judiciales se encargaron de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo; de momento se desconoce la identidad del fallecido.

