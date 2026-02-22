Alerta máxima en Costa Rica: Gobierno activa blindaje migratorio en aeropuertos y fronteras tras muerte de El Mencho

Costa Rica decretó este domingo una alerta migratoria inmediata ante los acontecimientos registrados en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, informó que la medida rige desde las 1:OO de la tarde y aplica a todos los vuelos procedentes de México, así como a pasajeros que ingresen en vuelos de conexión provenientes de ese país.

Según explicó Zamora, el objetivo es evitar que personas vinculadas con organizaciones narcotraficantes intenten utilizar a Costa Rica como punto de resguardo ante la situación de caos que se vive en territorio mexicano.

Nemesio Oseguera fue abatido en un operativo.

“Esta alerta migratoria la estamos haciendo de forma conjunta y coordinada con la DEA y con el CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos), a efectos de mejorar el uso de nuestras barreras migratorias alimentándolas con inteligencia”, dijo Zamora.

LEA MÁS: Muerte de El Mencho, poderoso y temido narco de México, podría traer repercusiones en el país, advierte Mario Zamora

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de controles busca garantizar que no ingresen al país personas relacionados con estructuras criminales, tanto de México como de otras naciones de la región que mantengan vínculos con dichas organizaciones.

La policía está en alerta en el aeropuerto y en las fronteras.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que se mantendrá vigilancia permanente y coordinación internacional ante cualquier eventual repercusión derivada de la situación en México.

El Mencho, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría muerto en medio de un operativo en México.