Suspenden otra causa contra Pecho de Rata para despejar su extradición a Estados Unidos

El camino para que Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, sea extraditado a Estados Unidos se sigue despejando, pues un movimiento de la Fiscalía permitió agilizar ese proceso.

El Ministerio Público dio a conocer que recibió el aval del Tribunal Penal de Limón para aplicar un criterio de oportunidad en el expediente 15-000026-1322-PE, seguido contra López; es decir, suspender de momento esa causa para darle paso al proceso de extradición en su contra.

“A López Vega se le atribuyen en el país los delitos de legitimación de capitales, uso de documento falso y falsedad ideológica. La resolución fue emitida el 20 de febrero, tras la solicitud planteada por el órgano acusador”, indicó la Fiscalía.

Esta es la segunda vez que la Fiscalía logra la suspensión de proceso contra Lípez, pues la semana también se autorizó la aplicación de otro criterio de oportunidad dentro del expediente 25-000071-0016-PE, por el aparente delito de legitimación de capitales, con el mismo objetivo procesal.

El Ministerio Público destacó que esta misma situación ocurrió en el caso del extraditable Ceso Gamboa, pues se admitió un criterio de oportunidad solicitado por la Fiscalía General para suspender el juicio que actualmente se desarrolla en el país, relacionado con el caso conocido mediáticamente como “Cemento Chino”, lo que facilita el avance del trámite de extradición.