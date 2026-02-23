El macabro detalle de la refrigeradora que una amiga de Nadia Peraza reveló en el juicio

Durante el juicio por el femicidio de Nadia Peraza, su amiga Rosimar Contreras Navarro relató detalles del ambiente en el apartamento donde vivía la joven y donde se encontraba la refrigeradora que más tarde se convirtió en evidencia clave en el caso.

Según la testigo, en un par de selfies que se tomó junto con Nadia se podía ver claramente el electrodoméstico al fondo, imágenes que fueron aportadas en el debate.

Rosimar, amiga cercana de Nadia, contó que Nadia enfrentaba constantes humillaciones mientras cuidaba de su hija y atendía al imputado.

Esta es la fotografía de Nadia Peraza con su amiga. (Jhon Durán/Jhon Durán)

Episodios de maltrato y humillaciones

La testigo recordó un episodio en el que Nadia la estaba maquillando para el Día de Muertos en el apartamento, día en que se tomaron los dos selfies.

En ese momento, el imputado estaba acostado y se levantó a las 10 de la mañana y le exigía que le preparara comida, tratándola “como si fuera una esclava”.

Ante la falta de alimentos en la casa, Rosimar salió a comprar pan.

“Nadia le dijo que él tenía manos para hacer las cosas”, dijo. Rosimar afirmó que Nadia le contaba que Jeremy “no hacía nada” y que permanecía en la casa solo por lástima y porque era el padre de su hija, no por ser pareja de la víctima.

Últimos contactos y señales de alerta

La amiga vio a Nadia por última vez a inicios de febrero de 2024, en un autobús en Getsemaní. La joven se veía cansada y deprimida.

Jeremy Buzano es el sospechoso de asesinar a Nadia Peraza. (Jhon Durán/Jhon Durán)

Aun así, mantenían comunicación constante por redes sociales, donde Nadia le contó que había vuelto con su exnovio Dave y las peleas continuas con Jeremy Buzano.

Cuando comenzaron a circular publicaciones sobre la desaparición de Nadia, Rosimar intentó contactarla sin éxito. En marzo, aseguró que Nadia le había respondido mensajes de manera extraña, diciendo que estaba en Alajuela, algo que no coincidía con lo que siempre contaba.

Mensajes inusuales y aumento de sospechas

Además, Rosimar relató que, al preguntarle por qué dejó a su hija, solo recibió stickers de fastidio, lo que aumentó sus sospechas porque Nadia siempre le escribía con mucho detalle para contarle todo.

La testigo describió la personalidad de Nadia como extrovertida, directa y preocupada por su hija, aunque atravesaba episodios de depresión.

Descripción del imputado y hallazgo final

Sobre Jeremy, dijo que era “mojigato y muy mal hablado” y que sabía que le había ofrecido marihuana a Nadia en algunas ocasiones, la cual ella rechazaba.

Rosimar estuvo al pendiente de lo que pasaba con el caso de Nadia, vio la foto publicación oficial del OIJ sobre la desaparición y hasta contactó a un hermano de Nadia.

Ella aseguró que fue por las noticias que se enteró de que Nadia había sido asesinada y que su cuerpo fue encontrado en la refrigeradora, la misma que ella vio en la casa de Nadia y que aparece en su selfie.