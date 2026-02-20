Dueño de apartamento donde Nadia Peraza habría sido descuartizada: “Él permaneció de pie al frente de la refri”

El dueño del apartamento en el que Nadia Peraza habría sido asesinada y descuartizada reveló lo que ocurrió el día en el que la mamá de la muchacha ingresó al lugar donde se encontraba la refrigeradora, donde posteriormente se hallaron los restos de la joven.

“Él permaneció de pie al frente de la refri (...) él no conversó con nadie, nada más bajó la vista y se paró ahí, nada más”.

El hombre apellidado Ramírez fue el primer testigo presentado la mañana de este viernes en el juicio que se lleva en los Tribunales de Heredia contra Jeremy Buzano, acusado del femicidio de Nadia Peraza.

LEA MÁS: Condenado por someter a su expareja a constantes agresiones

Un hombre de apellido Ramírez, dueño del apartamento en el que Nadia Peraza habría sido asesinada y descuartizada reveló lo que ocurrió el día en el que la mamá de la muchacha ingresó al lugar. Foto: Adrián Galeano (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

Ramírez, quien es vecino del barrio Bajo Los Molinos, en Heredia, contó que inicialmente empezó a alquilarle dicho apartamento a un hermano de Nadia, pero luego la muchacha se acercó a él para pedirle que se lo alquilara, pues le quedaba cerca de la casa de su mamá en esa misma localidad.

Según el testigo, Nadia se mudó a ese lugar en setiembre del 2023; en ese momento solo llegó con su pequeña hija, pero tiempo después se dio cuenta de que Buzano también había llegado a vivir a ese mismo apartamento.

En octubre de ese año, empezaron los problemas entre la pareja, por lo que la Fuerza Pública empezó a llegar constantemente al lugar.

LEA MÁS: Acusado del atroz femicidio de Nadia Peraza llegó a juicio con un tatuaje que generó reacciones

Nadia Peraza, joven madre que mataron y echaron en una refrigeradora.

No supo más de ella

Ramírez explicó que la última vez que recibió un pago de Nadia fue el 13 de enero y, ante esa situación, se comunicó por mensaje con ella el 16 de febrero, cuando la muchacha le dijo que, si quería, le pusiera la orden para ser desahuciada. Según el dueño del apartamento, esa fue la última vez que tuvo contacto con la muchacha.

Luego, Ramírez contó que se enteró de que supuestamente Nadia se había ido a vivir a Alajuela; sin embargo, Buzano seguía viviendo en el apartamento, pese a que nunca le pagó el alquiler.

El testigo contó que tiempo después, por medio de redes sociales, se enteró de la desaparición de Nadia, motivo por el que fue a hablar con sus familiares.

“Nosotros fuimos a hablar con la familia y les dijimos que fueran a revisar el apartamento, porque se podría pensar que el muchacho la podía tener secuestrada en el apartamento.

“Se vino el abuelito con la mamá de Nadia, yo no podía abrir la puerta, porque por el inquilinato era prohibido abrir sin permiso de la persona; entonces llegaron ellos (abuelo y mamá de Nadia), tocaron la puerta y en eso salió Jeremy y luego entraron a revisar el apartamento”.

Francisco Herrera, abogado de Jeremy Buzano, acusado de matar y descuartizar a Nadia Peraza. Foto: Adrián Galeano (Adrián Galeano/Adrián Galeano)

De acuerdo con el testimonio de Ramírez, Buzano no dijo nada ni opuso resistencia, pero sí recuerda con especial atención dónde se posicionó el sospechoso en ese momento.

“Solo se orilló, se puso como al frente de la parte donde estaba la refri”.

El abuelo y la mamá de Nadia revisaron el apartamento en cuestión de 5 minutos, pero no encontraron nada que los hiciera sospechar algo malo.

“Nada más encontraron el tiradero de ropa que había por todo lado, menos de 5 minutos”.

Fotos con la refrigeradora

El 5 de marzo de ese mismo año, Ramírez puso una denuncia para sacar a Buzano del departamento y recibió una notificación por parte de la Fuerza Pública sobre esa misma situación el 22 de ese mismo mes.

No fue sino hasta la mañana del 6 de abril que Buzano abandonó ese apartamento; Ramírez recuerda bien ese día por un tema muy especial.

“Ese día casualmente yo estaba en la casa y escuché una bulla de que alguien estaba entrando al apartamento, me levanté y cuando me fijé desde el balcón vi que había un carro pick-up; entonces yo saqué mi celular y tomé dos fotos donde estaba un señor y Jeremy cargando una refri, una lavadora y otras cosas”.

Posterior a esa situación fue cuando el OIJ se presentó a la casa de Ramírez para informarle sobre la investigación por el caso de Nadia Peraza y le indicaron que allanarían el apartamento donde ella estuvo viviendo.

El vecino recordó a Nadia como una muchacha normal y que siempre andaba bien vestida, pero lo que más destacó sobre ella era el gran amor que le tenía a su hija.