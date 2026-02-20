Condenado por someter a su expareja a constantes agresiones

Un hombre de apellidos Chaves Salguera le hizo vivir una pesadilla a su expareja y los hechos fueron probados ante los jueces del Tribunal Penal de Upala, quienes lo obligaron a responder por sus actos.

La Fiscalía demostró que Chaves cometió los delitos de violación, maltrato e incumplimiento de medida de protección y, por estos hechos, lo mandaron a la cárcel por 26 años.

De acuerdo con la acusación, el primer hecho ocurrió el 29 de mayo del 2024, cuando el imputado llegó a la casa de la ofendida y cometió el delito sexual. Ese mismo día, en horas de la tarde, el hombre abordó a la víctima cuando caminaba por la vía pública y también la agredió físicamente.

Luego de esta situación, las autoridades ordenaron medidas de protección para la víctima, por lo que Chaves no podía acercársele. Sin embargo, el pasado 23 de agosto incumplió esa restricción e ingresó a otra casa en la que se encontraba la víctima, donde cometió una segunda agresión sexual.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva; así lo ordenaron los jueces este jueves 19 de febrero.