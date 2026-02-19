Nadia Peraza sufrió golpes durante el embarazo, aseguró exnovio durante juicio

Dave Angel España Rodríguez, quien es barbero de profesión y exnovio de Nadia Peraza, es el segundo de los testigos en el juicio que se lleva por el femicidio.

Él señaló que en determinado momento él y Nadia intentaron regresar en el 2023, sin embargo, para julio y agosto la joven retomó la relación con Jeremy Buzano.

Durante el tiempo que mantuvieron contacto mensajeaban y en una de estas ocasiones le dijo que había dejado botada en Guadalupe y Dave le envió plata para que ella lograra movilizarse en un Uber.

Agregó que cuando estaban tratando de regresar, ella le contó que sufrió agresiones.

Nadia Peraza

“Me dijo que él le pegó a puño cerrado. Una señora la encontró porque ella se desmayó y la llevó al hospital, eso fue durante el embarazo, por el cementerio de Heredia centro, me lo dijo cuando estábamos intentando regresar”, dijo la expareja.

Mencionó que desconoce si otras personas sabían sobre la agresión porque la describe como muy reservada. Describió a Nadia como una joven con carácter fuerte, no se enojaba con tanta facilidad pero sí se enojaba.

“Muy alegre, tenía su carácter, su forma de querer a las personas, al abuelo que amaba tanto, era una persona muy amable, siempre andaba alegre”, expresó el testigo.

Describió a Buzano como alguien muy agresivo que la golpeaba mucho.

“Sí, era posesivo, la celaba demasiado, le revisaba mucho el teléfono”, señaló el testigo.

Recordó que en una ocasión Nadia sintió que la perseguía y fue cuando le tenía una orden de alejamiento contra Buzano.

El fiscal le consultó al testigo: ¿Qué le motivaba a Nadia estar con Jeremy?

“No sé si era que él se le metía o lo hacía por la nena (hija), no lo sé”, mencionó el joven.

Jeremy Buzano es el sospechoso del femicidio de Nadia. Foto: Marvin Caravaca (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Él describió que Buzano y Nadia mantuvieron una relación tóxica.

“Una relación tóxica por todos los celos, porque la golpeó, por todo lo que le estaba pasando a ella, sin tener una empatía que estaba embarazada, discutir con ella teniendo a la nena cerca, hacer que ella se aleje de su familia”, manifestó.

Mencionó que cuando ellos anduvieron por primera vez Nadia no tenía vicios, pero la segunda vez que regresaron se enteró de que Buzano la indujo a ella en la marihuana.