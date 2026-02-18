“Sentí que me mataron a mí también”: el desgarrador relato de la madre de Nadia Peraza

“Sentí que me mataron a mí también”. Con esa frase resume su dolor Marilyn Espinoza, madre de Nadia Peraza, al recordar el momento en que las autoridades le confirmaron el hallazgo del cuerpo de su hija.

Según su testimonio, en el juicio que empezó este miércoles, fue hasta que apareció el cuerpo que se hicieron presentes agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para hablar con ella.

Ellos le informaron que habían encontrado una refrigeradora y que dentro de ella estaba el cuerpo de Nadia.

“Me dijeron que habían encontrado una refri y que ahí estaba el cuerpo de mi hija. Yo ese día sentí que me había matado a mí también”, relató.

Su esposo se encontraba a su lado cuando recibió la noticia. “Mi esposo estaba conmigo y me abrazó”, recordó, describiendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

Marilyn Espinoza, madre de Nadia Peraza, dio una desgarradora declaración en el juicio. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El hallazgo se dio cerca de una vivienda en las cercanías de la universidad en Heredia.

Espinoza también se refirió al sospechoso y aseguró que Jeremy Buzano llegaba con frecuencia a su casa para pedir comida o dinero luego de que Nadia desapareciera.

“En esos días yo no sacaba a la chiquita. Casi no conversaba con él; a veces, me mandaba mensajes que ocupaba algo”, contó.

Según la madre, ella lo consideraba agresivo, especialmente desde un episodio en el que lo vio golpear a su hermano sin razón. “Era malcriado, era violento”, afirmó.

Pese a todo, describe a su hija como una joven noble y de buen corazón. “Nadia era buena, pero si alguien le buscaba pelea, se defendía”, expresó.

La familia asegura que jamás imaginó que algo así pudiera ocurrir”, dijo.