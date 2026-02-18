Mamá Nadia Peraza relató cómo Jeremy Buzano reaccionó cuando un familiar intentó defenderla

El Tribunal Penal de Heredia escuchó el testimonio de Marilyn Espinoza, madre de Nadia Peraza, ella narró un episodio que, evidenciaba el ambiente de violencia doméstica que vivía su hija y que hasta afectó a otros miembros de la familia.

Jeremy Mauricio Buzano Paisano enfrenta el juicio en su contra. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Ella contó que Nadia y el imputado vivieron en su casa durante un tiempo, donde en reiteradas ocasiones los familiares escuchaban discusiones y aparentes golpes en el cuarto de la pareja.

En una ocasión un tío de Nadia decidió intervenir tras oír golpes detrás de la puerta.

“Mi hermano Julio intervino, les tocó la puerta del cuarto para que abrieran y les dijo que dejaran de estar peleando. Jeremy salió y le empezó a pegar a mi hermano con una hebilla; de inmediato le pidieron a Jeremy que se fuera de la casa”, relató Espinoza ante los jueces.

La madre también aseguró que sus otros hijos presenciaron reacciones violentas del acusado y que, pese a las medidas de protección y las visitas policiales. Nadia regresaba con su pareja.

“Un día llegó con el labio partido… me dijo que con ese ‘engendro’ ya no quería vivir, pero no me dio detalles de lo que pasó”, recordó la mujer

La mamá también contó que Nadia y Buzano estuvieron un tiempo separados, pero él llegaba a la casa que alquilaban, y cuando ya se tenía que ir se quedaba afuera a veces bajo la lluvia, por lo que Nadia lo dejaba volver a entrar.

Jeremy Buzano enfrenta juicio por femicidio, además de los presuntos delitos de estafa y suplantación de identidad en perjuicio de Nadia Peraza. El debate continúa en el Tribunal Penal de Heredia.