Fiscalía pide juicio contra Tony Peña Russell y su banda acusados de 8 homicidios y 18 tentativas de homicidio

El Ministerio Público pidió que Tony Alexander Peña Russell, alias la “T”, y varios miembros de su supuesta banda de sicarios sean enviados a juicio acusados de 8 homicidios y 18 tentativas de homicidio.

La acusación también fue presentada contra nueve supuestos miembros de su grupo de apellidos García Cortés, Espinoza Pemberton, Urbina Casasola, Cerdas Cerdas, Velásquez Murillo, Pérez Olivares, Fernández Camacho, Carmona Narváez y Valerín Jones.

LEA MÁS: El macabro detalle de la refrigeradora que una amiga de Nadia Peraza reveló en el juicio

“La pieza acusatoria fue presentada el pasado viernes al Juzgado de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, instancia que deberá analizar el expediente y la prueba aportada, y determinar, en una audiencia preliminar, si acoge la solicitud del Ministerio Público para ordenar la apertura a juicio en contra de los imputados”, indicó la Fiscalía.

Según la acusación, entre el 19 de junio de 2022 y el 23 de agosto de 2025, el grupo habría participado en ocho homicidios calificados, tentativas de homicidio calificado, así como en delitos de amenaza agravada, acopio de armas, uso ilegal de insignias, asociación ilícita y legitimación de capitales.

LEA MÁS: Buzo de 59 años murió tras tener problemas con su equipo a 20 metros de profundidad en Guanacaste

“En caso de que el juzgado especializado acoja la petición fiscal de apertura a juicio, el expediente será remitido al Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que deberá señalar la fecha para el debate”, destacó la Fiscalía.

Sonados homicidios

Tonny Peña Russell,es señalado como el supuesto líder de un violento grupo criminal en Limón.

Entre los crímenes que se le atribuyen a Peña Russell y a su banda está el homicidio de Mario Alberto Bravo Rodríguez, ocurrido el 18 de agosto de 2023, cuando conducía un vehículo en compañía de una niña y un niño.

Aunque los menores sobrevivieron, resultaron gravemente heridos tras el ataque armado. Otro de los casos se dio el 1 de abril de 2023, contra Guillermo Duarte Avilés y una mujer de apellido Hidalgo.

LEA MÁS: Muchacha de 28 años es la fallecida en violento choque: conductor, al parecer borracho, habría invadido carril

La agresión se dio el 15 de diciembre de ese mismo año, cuando ambos fueron atacados a balazos. Duarte Avilés fue trasladado al Hospital Tony Facio Castro con heridas de gravedad.

“Cuatro días después, los sospechosos habrían ingresado por la parte trasera del centro médico y disparado contra el paciente, causándole la muerte. En ese mismo hecho, también accionaron armas de fuego contra una persona que los sorprendió tras el ataque”.