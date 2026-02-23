Buzo de 59 años murió tras tener problemas con su equipo a 20 metros de profundidad en Guanacaste

Un hombre, de 59 años, falleció la mañana de este lunes tras sufrir un accidente acuático mientras realizaba buceo de pesca, a unos 20 metros de profundidad, en el muelle de Cuajiniquil de Santa Cruz, en Guanacaste.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja pasadas las 9 a.m.

El buzo fue sacado del agua por sus propios compañeros. Foto: Cortesía/Ilustrativa (Cortesía Amigos Isla del Coco)

De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentó un problema con el equipo de buceo mientras se encontraba en el agua.

La víctima fue rescatada por sus propios compañeros, pero cuando los cruzrojistas llegaron no había nada qué hacer por él.

Las autoridades deberán determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió durante la práctica de pesca submarina en esta zona del cantón santacruceño.