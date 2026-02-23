Desató un infierno: prendió fuego al carro de su expareja para matarla junto con su familia

Un hombre habría ideado un macabro plan para asesinar a su exnovia y a la familia de ella al incendiar y hacer explotar el carro en el que viajaban; sin embargo, no logró su cometido y ahora pasará 15 años en prisión.

La Fiscalía Adjunta de San Carlos demostró que un sujeto de apellidos Rodríguez Ramírez es responsable del delito de incendio, por lo que recibió una pena de 15 años de cárcel. La sentencia fue dictada el 18 de febrero por el Tribunal Penal de San Carlos.

Condenado a 15 años de prisión por planear un incendio y pretender la muerte de su exnovia y los familiares de ella.

De acuerdo con la acusación, confeccionada en conjunto con la Unidad de Género del Ministerio Público, el imputado mantuvo una relación de unión de hecho con la ofendida durante tres años.

Tras finalizar la convivencia, según logró acreditar el Ministerio Público, el hombre ideó un plan para incendiar el vehículo de la víctima y así acabar con la vida de ella y la de su familia.

Los hechos ocurrieron el 24 de julio del 2017. Ese día, el acusado aprovechó que el carro estaba estacionado a pocos metros de la casa de la mujer, lo roció con gasolina y luego le prendió fuego.

Según evidenció la Fiscalía, el auto explotó; no obstante, no con la intensidad que el imputado pretendía para provocar la muerte de las personas.

El caso fue tramitado bajo el expediente 17-001297-306-PE.