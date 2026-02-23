Sucesos

Doble homicidio en los barrios del sur deja sin vida a un adolescente y una mujer

El ataque a balazos ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en San José

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un doble homicidio volvió a estremecer a los barrios del sur de la capital josefina la noche de este domingo 22 de febrero, dejando dolor y consternación entre las familias de la zona de Cristo Rey.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 11:56 p.m. y, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a dos personas heridas por arma de fuego. Se trataba de un adolescente de aproximadamente 17 años y una mujer adulta.

Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
Ataque a balazos ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. (Reiner Montero/Cortesía)

Ambos presentaban múltiples impactos de bala y fueron declarados sin vida en el lugar.

De momento no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias en que ocurrió el ataque. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para determinar lo sucedido y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta al país.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
doble homicidio en San Joséviolencia en los barrios del sur de la capital
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.