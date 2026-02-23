Doble homicidio en los barrios del sur deja sin vida a un adolescente y una mujer

Un doble homicidio volvió a estremecer a los barrios del sur de la capital josefina la noche de este domingo 22 de febrero, dejando dolor y consternación entre las familias de la zona de Cristo Rey.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 11:56 p.m. y, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a dos personas heridas por arma de fuego. Se trataba de un adolescente de aproximadamente 17 años y una mujer adulta.

Ataque a balazos ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. (Reiner Montero/Cortesía)

Ambos presentaban múltiples impactos de bala y fueron declarados sin vida en el lugar.

De momento no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias en que ocurrió el ataque. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para determinar lo sucedido y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta al país.