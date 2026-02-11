Sucesos

Identifican a adolescente y joven de 21 años asesinados en la ola de violencia del sur de la capital

El homicidio fue en Gravilias de Desamparados

Por Alejandra Morales

Un adolescente de 17 años y un joven de apellido Mora, de 21 años, son las víctimas asesinadas a balazos en Gravilias de Desamparados, en San José.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ambos se encontraban en motocicletas sobre la vía principal cuando fueron atacados por sujetos que viajaban en un automóvil negro.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Desamparados
El muchacho de 17 años y Mora, de 21 años, fueron asesinados en Gravilias, Desamparados. Foto: Cortesía (cortesía/cortesía)

La agresión ocurrió pasado el mediodía de este martes 10 de febrero.

“Sin mediar palabra alguna y por razones que se desconocen, les habrían disparado en varias ocasiones para luego huir del lugar”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

Los barrios del sur de San José vuelven a estar marcados por una ola de violencia.

De manera preliminar, se presume que conflictos entre bandas, entre ellas la de alias “Gemelo”, de San Rafael Arriba de Desamparados; otra liderada por un sujeto conocido como “Churro”; así como la del “Gordo Leo” y los “Lara”, estarían relacionados con estos hechos violentos que afectan el sur de la capital.

doble homicidio en Gravilias de Desamparadospleito de bandas en los barrios del sur de San Josébanda de Gemelobanda de ChurroLos Larabanda de El Gordo Leo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

