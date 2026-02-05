Identifican a las víctimas del triple homicidio en Paso Ancho y este sería el motivo detrás de la violencia en el sur de San José

Un pleito entre bandas criminales que buscan apoderarse de territorios es lo que, nuevamente, está causando la seguidilla de balaceras en los barrios del sur de San José.

El triple homicidio de la madrugada de este miércoles 4 de febrero dejó como víctimas a un hombre de apellido Flores, de 30 años; otro de apellido Cerdas, de 33 años, y otro que aún no ha sido identificado.

El triple asesinato ocurrió en La Carbonera, cerca de la plaza de deportes. La Cruz Roja recibió la alerta a las 5:23 a. m.

LEA MÁS: Balacera fue el presagio del triple homicidio en Paso Ancho, esto cuentan los vecinos

Las autoridades judiciales atendieron el caso como un ajuste de cuentas. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: OIJ detiene a muchacha que habría amenazado de muerte a presidenta electa Laura Fernández

Una cámara de seguridad grabó el ataque armado; en la grabación se observa a cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas, quienes llegaron hasta donde se encontraban las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones para luego darse a la fuga.

En el video también se aprecia cómo una persona que se encontraba cerca del grupo logra salir corriendo del lugar al momento del ataque, mientras los ocupantes de las motocicletas se bajan y utilizan armas de fuego contra los tres hombres que permanecían en el sitio.

Segundos después, se observa la llegada de otra persona, quien también es atacada de inmediato por los agresores, antes de que estos huyeran de la escena a bordo de las motocicletas.

Al parecer, las bandas de alias Gemelo, de San Rafael Arriba de Desamparados; otra liderada por un sujeto conocido como “Churro”, así como la del “Gordo Leo” y los “Lara”, estarían teniendo conflictos y serían las responsables de esta ola de violencia que ocurre en el sur de la capital.

El OIJ pidió a la policía presencia en la zona para evitar nuevos homicidios. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Violencia en los barrios del sur de San José

El 1.° de febrero anterior mataron a un hombre de apellido Guevara, de 31 años, de nacionalidad nicaragüense en Sagrada Familia, en San José.

El sábado 31 de enero, en San Sebastián, un joven fue atacado a balazos en al menos 15 ocasiones; uno de los impactos en el rostro lo dejó en condición grave.

Ese mismo sábado 31 de enero, asesinaron a una mujer de apellido Chavarría, de 31 años. Ella viajaba con el sujeto conocido como “Gemelo” cuando fueron perseguidos y atacados desde el puente de Los Incurables hasta la rotonda de Goicoechea; ella murió en el hospital Calderón Guardia.

LEA MÁS: Violento ataque en Goicoechea: disparan contra un carro y una mujer resulta herida grave

Asimismo, la noche del jueves 29 de enero, en las cercanías de la rotonda de Paso Ancho, fueron asesinados Gerrmay Li Romero, de 19 años, y Kendall Caicedo Herrera, de 20 años, quienes se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron atacados a tiros.

Además, el 26 de enero, se registró otro doble homicidio contra dos hombres identificados como Monge Guardia, de 46 años, conocido con el alias de “Pelón”, y Sánchez, de 60 años.

Las autoridades mantienen operativos e investigaciones activas, ante el incremento de hechos violentos que continúa generando preocupación entre los vecinos de esta zona del sur de San José.