Muchacha de 28 años es la fallecida en violento choque: conductor, al parecer borracho, habría invadido carril

Frida Xirinach, de 28 años, es la muchacha fallecida en un violento choque entre dos carros en La Cima de San Isidro de San Ramón, en Alajuela.

El conductor que habría provocado el accidente, supuestamente manejaba bajo los efectos del alcohol y chocó contra el vehículo en el que Xirinach viajaba como acompañante. Lo identificaron con el apellido Madrigal, de 43 años.

Frida Xirinach, de 28 años, es la víctima mortal del violento choque. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Un vehículo iba a alta velocidad e invadió el carril contrario donde viajaba la persona ahora fallecida, lo colisionó de frente, en este carro iban cinco personas más”, dijeron en la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial.

Esta fatalidad ocurrió la noche de este domingo 22 de febrero, a las 11:35 p.m., en La Cima de San Isidro de San Ramón, en Alajuela, propiamente sobre la ruta 1.

“En apariencia dio positivo en alcoholemia”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

El paramédico Samir Arce señaló que la alerta la recibieron por el 9-1-1.

El accidente en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela, fue muy aparatodo. Foto: ANI (ANI/ANI)

“Se informa del choque de dos vehículos livianos y reportan 5 pacientes, una mujer adulta sin signos vitales, un hombre crítico y otros tres con golpes, son llevados al Hospital de San Ramón”, dijeron en la central de la Benemérita.

Un hombre de apellido Barrantes, de 36 años, sufrió una fractura en una pierna y lo llevaron al hospital de San Ramón.

Una mujer falleció y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo 22 de febrero, tras un choque entre dos vehículos en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

Las autoridades judiciales deberán determinar las circunstancias que mediaron en este nuevo accidente de tránsito ocurrido en el cantón ramonense.