Vuelco en Tamarindo destapa presunto ataque a balazos contra mujer

Accidente de tránsito ocurrido de madrugada de este lunes es investigado como hecho de violencia en Santa Cruz

Por Alejandra Morales

Un aparente accidente de tránsito, ocurrido la madrugada de este lunes 23 de febrero en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste, terminó siendo investigado como un hecho de violencia.

La alerta fue recibida a la 1:15 a. m., cuando se informó sobre el vuelco de un vehículo liviano en esa zona turística del cantón guanacasteco.

“Informan de un vehículo liviano que se volcó, se atienden a dos adultos, entre ellos a una mujer adulta de 35 años con una herida de arma de fuego en el tórax y un hombre con golpes, ambos fueron llevados a la clínica de Santa Cruz”, dijo la Cruz Roja.

Accidente de tránsito, ocurrido de madrugada, ahora es investigado como hecho de violencia en Santa Cruz. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner MO/Cortesía)

En apariencia, el caso no se trataría únicamente de un accidente, ya que la mujer presentaba una herida provocada por disparo.

Ahora el hecho es investigado por las autoridades judiciales para determinar las circunstancias que mediaron en esta agresión y esclarecer lo sucedido en Tamarindo.

