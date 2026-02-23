Alerta en entrada a Cartago: lanzan piedras a vehículos entre Recope y Taras para asaltar conductores

Una alerta exige precaución para quienes transitan por la carretera Florencio del Castillo, específicamente en el tramo comprendido entre Recope y Taras, en Cartago.

Conductores han alertado en redes sociales que antisociales estarían lanzando piedras contra los vehículos con el aparente objetivo de obligarlos a detenerse para luego asaltarlos.

La denuncia tomó fuerza tras circular un video, grabado pasadas las 6 p.m. del sábado, cuando a un conductor le tiraron una piedra en el puro centro del parabrisas.

Según los reportes, este tipo de situaciones se estaría presentando principalmente durante la noche y la madrugada.

Vecinos y usuarios frecuentes de la vía señalan que el sector cuenta con poca iluminación, lo que facilita este tipo de hechos. Al tratarse de una ruta nacional, correspondería al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) atender el tema del alumbrado y las condiciones de seguridad vial.

La Policía ha recibido alertas, pero obviamente los conductores se alejan del sitio y los sospechosos huyen al ver las sirenas.

Conductores han reportado que les tiran piedras en Taras de Cartago.

En las últimas semanas, la Policía ha realizado intervenciones en distintos puntos de Cartago debido a hechos de violencia registrados en la provincia; estos tienen la intención de acabar con todo tipo de delitos.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha confirmado hasta el momento si existen denuncias formales interpuestas por conductores afectados en este tramo como ha ocurrido en otros sitios.

Las autoridades recomiendan a los conductores no detenerse en zonas oscuras y reportar cualquier situación sospechosa al 9-1-1.