Mamá de Nadia Peraza contó que Jeremy Buzano intentó llevarse a su hija en un taxi

Aunque el juicio por el asesinato de Nadia Peraza ya suma varios días de debate, los detalles que han aportado los testigos continúan siendo impactantes y estremecedores.

Nadia Peraza iba a ver a su hija todos los días, por eso su mamá sospechó que algo malo pasaba cuando ya no regresó. (Jose Cordero)

Uno de esos relatos fue el de su madre, Marilyn Espinoza, quien recordó ante el tribunal el día en que Jeremy Buzano intentó llevarse a la hija que tenía con Nadia en un taxi, poco después de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le otorgara a ella la custodia de la menor debido a las constantes discusiones que mantenía la pareja.

Ella declaró que el imputado únicamente podía ver a la niña durante 10 minutos. Sin embargo, en una de esas visitas a la casa de doña Marilyn, la alzó y presuntamente intentó retirarse del lugar con la menor e irse en un taxi.

“Eso pasó cuando me la dieron los del PANI. Yo me fui detrás de él y estaba mi hijo Luis en la casa y le dije: ‘Voy a llamar a la patrulla’. Él no se la podía llevar”, relató Espinoza.

Añadió que una vecina se encontraba afuera y ella le advirtió a Jeremy que le diría a la vecina que le ayudara como testigo. Finalmente, el hombre desistió y se tuvo que ir.

Durante su declaración, la abuela aseguró que nunca confió en él.

“Yo no le tenía confianza, pero nunca me imaginé que le hiciera eso a ella”, expresó.

La niña, que actualmente tiene 4 años, permanece bajo el cuidado de su abuela desde antes del crimen.

Espinoza también recordó que cuando Nadia estaba desaparecida y acudieron a la vivienda donde residía con el imputado, la menor insistía en que quería irse y no quedarse ahí, aunque permitió que su padre la alzara por algunos minutos.

La pequeña, según relató su abuelita, ya no se acuerda de sus padres.

El juicio seguirá este lunes. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

Nadia fue vista por última vez el 20 de febrero de 2024 en San Rafael de Heredia. Su desaparición fue reportada formalmente ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 1.º de marzo de 2024.

Esto se retrasó porque, durante varios días, la familia creyó que Nadia estaba bien porque desde su teléfono enviaban mensajes que supuestamente eran de ella.

Las autoridades encontraron restos humanos dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia el 17 de mayo de 2024; posteriormente, el OIJ confirmó que esos restos pertenecían a Nadia Peraza.

Este lunes 23 de febrero el juicio continuará con la versión de otros testigos; el debate podría extenderse hasta dos meses.