Hombre que se acostó sobre la calle muere atropellado por conductor que no lo vio

Un hombre, por circunstancias que aún no son claras, se acostó sobre una carretera y esa decisión terminó causando una tragedia pocos minutos después.

El sujeto, cuya identidad no se ha determinado, falleció de forma trágica tras ser arrollado por un conductor que no alcanzó a verlo.

Esa es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el incidente ocurrido la madrugada de este lunes en el sector de Guaycará de Golfito, en la recta Daniel Pérez.

El hombre murió de inmediato por las graves heridas que sufrió. Foto Archivo. (Foto: Archivo)

“Lo que se maneja preliminarmente es que la víctima se encontraba acostada sobre la vía pública y un vehículo que circulaba con dirección Río Claro-Golfito no observó a la persona y le pasó por encima”, detalló el OIJ.

De acuerdo con los investigadores, el hombre falleció de forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió en el atropello.

Las autoridades ahora están centradas en esclarecer lo sucedido y determinar si el ahora fallecido pudo encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia o si medió otro tipo de situación.