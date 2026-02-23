El escalofriante relato del chofer que trasladó la refrigeradora a Jeremy Buzano en el caso Nadia Peraza

Gerardo Arguedas, quien ofrece servicios de transporte, relató a las autoridades cómo realizó una mudanza a Jeremy Buzano, sospechoso del femicidio de Nadia Peraza.

Según el testigo, los hechos ocurrieron a inicios de abril de 2024 cuando recibió una llamada alrededor de las 9:30 a.m. para trasladar ropa, una lavadora, una refrigeradora y una pantalla desde Bajo Los Molinos hasta una vivienda detrás de la Universidad Nacional, ambos sitios en Heredia.

Segunda parte del juicio de Nadia Peraza donde testigo clave el señor Gerardo Arguedas brinda declaración

El servicio se acordó en ₡15,000 colones. Don Gerardo hacía publicaciones en Facebook para ofrecer los servicios de mudanza.

Arguedas indicó que Buzano no pudo compartir la ubicación exacta por problemas de internet.

Al llegar, el testigo estacionó su pickup color morado en el lugar indicado.

Parte del pago se hizo mediante Sinpe y el resto durante el traslado.

La refrigeradora, de aproximadamente 11 pies, resultó pesada y Buzano tenía una mano vendada, por lo que tuvieron que pedir ayuda a un muchacho para subirla al vehículo. Pesaba un poquito más, pero nunca supo si la refri llevaba algo o no. No percibió ningún olor o líquido.

“Me dijo que me esperara en la entrada de la casa; nunca entré. Él (Buzano) mencionó que se había separado de su pareja y que se percibía un olor a suciedad”.

Con todo cargado en el cajón del carro, llevó a Buzano hasta donde él le pidió.

“Él estuvo llamando a la persona que lo iba a recibir con las cosas, pero no había llegado; yo no podía esperar y le pregunté si podía dejarlas en la acera para irme; él me dijo que sí, en todo momento estuvo tranquilo, para él fue un servicio normal”, dijo.

Don Gerardo se enteró de lo que ha ocurrido en el caso por lo que vio en las noticias.

El testigo también explicó que fue contactado por el Organismo de Investigación Judicial aproximadamente un mes después de los hechos para aportar la información que conocía.