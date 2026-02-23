Sucesos

Cruz Roja recibe alerta de personas que vieron avioneta caer en zona montañosa

Los cuerpos de emergencia se desplazaron al sitio donde cayó la avioneta

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos, personal de la Cruz Roja se está desplazando a un sector montañoso en Limón, pues varias personas reportaron ver cómo una avioneta fumigadora se había estrellado en el sitio.

LEA MÁS: Cruz Roja recibe alerta de personas que vieron avioneta caer en zona montañosa

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el accidente aéreo fue en el sector de Valle la Estrella.

Búsqueda en montaña
El accidente aéreo ocurrió en Valle la Estrella. Foto Archivo.

“Se informa de una avioneta fumigadora que se precipita y cae en tierra en zona montañosa.

LEA MÁS: Hombre que se acostó sobre la calle muere atropellado por conductor que no lo vio

“El reporte lo recibimos a las 4:10 p.m.; múltiples usuarios indican que ven caer la avioneta propiamente 1,5 km del CTP de Valle la Estrella”, indicó Cruz Roja.

LEA MÁS: El escalofriante relato del chofer que trasladó la refrigeradora a Jeremy Buzano en el caso Nadia Peraza

Hace pocos minutos los primeros paramédicos llegaron al sitio del accidente, donde confirmaron la precipitación de la aeronave, así como una persona viva pero atrapada dentro de la estructura.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente aéreo LimónAvioneta estrellada Limón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.