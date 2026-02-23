Cruz Roja recibe alerta de personas que vieron avioneta caer en zona montañosa

En estos momentos, personal de la Cruz Roja se está desplazando a un sector montañoso en Limón, pues varias personas reportaron ver cómo una avioneta fumigadora se había estrellado en el sitio.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el accidente aéreo fue en el sector de Valle la Estrella.

El accidente aéreo ocurrió en Valle la Estrella. Foto Archivo.

“Se informa de una avioneta fumigadora que se precipita y cae en tierra en zona montañosa.

“El reporte lo recibimos a las 4:10 p.m.; múltiples usuarios indican que ven caer la avioneta propiamente 1,5 km del CTP de Valle la Estrella”, indicó Cruz Roja.

Hace pocos minutos los primeros paramédicos llegaron al sitio del accidente, donde confirmaron la precipitación de la aeronave, así como una persona viva pero atrapada dentro de la estructura.