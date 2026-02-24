Esta es la medida que tomarán las autoridades ante ataques a conductores en viaducto de Taras

En los últimos días, al menos dos conductores reportaron haber sido víctimas de personas que les lanzaron objetos cuando circulaban por el viaducto de Taras, Cartago, al parecer, con la intención de que estos se detuvieran en ese punto.

Ante esta situación, Mario Redondo, alcalde de Cartago, anunció una serie de medidas de seguridad que tomarán para tratar de evitar que otros conductores se vean afectados por esta situación.

“Esta es una zona oscura en la que, lamentablemente, el trayecto Taras - La Lima todavía no ha sido iluminado y en donde todavía se realizan trabajos que permiten que algunos residuos o materiales estén a la orilla de la carretera.

“Hemos estado coordinando con la Fuerza Pública para estar haciendo recorridos. Estamos haciendo control para evitar que se repitan este tipo de situaciones; es difícil por lo amplio de la ruta, pero vamos a tratar de controlar y ver si los sistemas de monitoreo nos permiten identificar responsables”, destacó Redondo.

Dos conductores denunciaron ser víctimas de ataques en ese sector. (JOHN DURAN)

Operativos

Además de esta medida, el alcalde explicó que también han realizado otros operativos en la provincia para disminuir los hechos delictivos en la zona.

“Se han hecho varios operativos en el sector del Dique La Mora de máquinas tragamonedas y algunos otros artículos en establecimientos que no cuentan con ningún tipo de autorización ni permiso”.

Según Redondo, para todas estas labores cuentan con apoyo de la Fuerza Pública, OIJ, GAO y PCD.

“No es competencia de la Municipalidad; sin embargo, en aras de apoyar, tratamos siempre de estar ahí presentes para dar la colaboración, para velar por la seguridad de los cartagineses”, dijo Redondo.