Empuje frío #17 sacudirá con ráfagas, aunque el clima dará un cambio sorpresivo

El empuje frío #17 provocará fuertes ráfagas de viento, lluvias en el Caribe y un marcado descenso en las temperaturas, especialmente para los primeros días de esta semana.

Hasta el miércoles se esperan condiciones ventosas de moderadas a muy fuertes, principalmente en el centro y norte del territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este martes sería el día de mayor impacto, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h) en el Valle Central, hasta 75 km/h en zonas montañosas y entre 60 y 80 km/h en el Pacífico Norte. En sectores altos, especialmente en la cordillera de Guanacaste, los vientos podrían llegar hasta los 100 km/h.

Advertencia del IMN por condiciones ventosas y descenso térmico. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Además, se reforzarán las lluvias en la vertiente del Caribe y la Zona Norte, con precipitaciones que se intensificarán hacia el Caribe Sur, particularmente en la provincia de Limón, conforme avance el martes. No se descartan lluvias débiles en el este y zonas montañosas del Valle Central.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso de entre 3 y 6 grados Celsius, especialmente en la Meseta Central, sectores montañosos y gran parte del Caribe.

Condiciones del tiempo en Costa Rica

Sin embargo, para el jueves y viernes pronostican una disminución en la intensidad del viento y las lluvias, junto con un aumento en las temperaturas. Pero, a partir del fin de semana se espera nuevamente un incremento en los vientos y lluvias débiles a moderadas en el Caribe y la Zona Norte.

En el Pacífico continuarán las condiciones propias de la época seca, con baja probabilidad de lluvia, aunque podrían presentarse lluvias aisladas de corta duración en el Pacífico Central y Pacífico Sur durante las tardes.