Choque que dejó a embarazada crítica habría ocurrido durante persecución del OIJ

El choque que dejó a una mujer embarazada en estado crítico ocurrió mientras, en apariencia, huían de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la versión preliminar, la paciente viajaba acompañada por un hombre de apellido Dipalma, quien es requerido por las autoridades por supuestas estafas.

“Durante una diligencia judicial en Escazú, oficiales del OIJ lograron ubicar a un hombre que es requerido por las autoridades. Al momento de la intervención, este se encontraba dentro de un carro y, al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga.

El conductor perdió el control del vehículo, pues habría hecho un giro indebido, lo que provocó que se volcara. Viajaba en compañía de una mujer en estado de gestación”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

El accidente ocurrió en San Rafael de Escazú, la mañana de este martes 24 de febrero.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos de rescate trabajaron intensamente para liberar a la paciente, quien quedó prensada dentro de uno de los vehículos involucrados.

En la escena se desplegaron dos unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate que realizaron la extracción y la estabilaron.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue llevada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Dipalma también fue llevado al centro médico.