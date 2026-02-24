Amiga que estuvo horas antes con jugadora que murió en accidente le dedica desgarradora carta

La jugadora Marian Phillips le dedicó una sentida carta a su compañera de equipo, Tatiana Moya Valverde, con quien compartió horas antes de que un trágico accidente de tránsito le cobrara la vida.

Moya, quien era jugadora de la Asociación Deportiva Moravia, falleció la madrugada de este domingo en un choque ocurrido en Belén de Heredia, cuando el vehículo en el que viajaba junto a otra mujer chocó contra un objeto fijo.

En su carta, Phillips, quien forma parte del mismo equipo, escribió una carta en su perfil de Facebook dedicada a su querida compañera.

“Es imposible decirte adiós cuando miro hacia atrás y estuviste conmigo el día anterior; si hubiera sabido que esto pasaría, jamás te hubiera dejado ir.

“Hay personas que pasan por nuestra vida y dejan huellas que ni el tiempo ni la ausencia pueden borrar. Tú fuiste una de ellas. Gracias por tu luz, por tu alegría y por haberme permitido ser parte de tu historia”, escribió la futbolista.

Esta es la jugadora Tatiana Moya Valverde, (fallecida en un trágico accidente) durante su paso por el equipo Carmelita. (Facebook Carmelita/Facebook Carmelita)

En la publicación, la jugadora también dio a conocer el doloroso momento en el que se enteró de la muerte de su amiga.

“Lo que debía ser uno de los días más bonitos, terminó en una terrible llamada a las 2 a.m. Recuerdo que solamente en mi cabeza pasaba acompañarlas y que todo simplemente había sido un accidente pequeño con rasguños.

“El dolor que nos dejas a nosotras como amigas es inmenso y no es ni la cuarta parte del dolor tan terrible que siente tu familia”.

Phillips también destacó todos los buenos momentos que ambas vivieron dentro de una cancha y esa fuerza y valentía que “Tati” siempre mostró.

“Aunque hoy te despido con lágrimas, te recordaré siempre con una sonrisa, porque así es como tú vivías. Vuela alto, Tati. Te vas físicamente, mi #17, pero te quedas en cada balón que ruede, en cada nuevo viaje y en cada cóctel que hagamos en tu honor.

“Gracias, amiga, por haberme permitido conocerte, gracias por querer tanto a mis hijos, por formar parte de su vida, gracias por cumplir un rol tan lindo en nuestras vidas. No es un adiós, es un gracias por todo. Siempre serás de las mejores amigas que una persona pueda pedirle a Dios”.