Muchacha que murió en horrible accidente era sobrina de directora de importante institución

Frida Xirinachs, la muchacha de 28 años que murió en un horrible accidente de tránsito ocurrido este domingo en San Ramón, Alajuela, era sobrina de una importante funcionaria de una reconocida universidad.

Este lunes la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) le dedicó una sentida publicación a la joven dado que Frida era sobrina de la directora de dicha carrera.

Frida Xirinach, de 28 años, es la muchacha fallecida en un violento choque entre dos carros en La Cima de San Isidro de San Ramón, en Alajuela. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Comunicamos con pesar el fallecimiento de Frida Xirinachs Chaves, sobrina de nuestra directora Yanira Xirinachs Salazar.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y les enviamos un abrazo fraterno en este momento de dolor. Que el Señor, en su infinita misericordia, les conceda consuelo y esperanza”, publicó la universidad.

El trágico accidente que cobró la vida de la muchacha ocurrió la noche de este domingo 22 de febrero, a las 11:35 p.m., en La Cima de San Isidro de San Ramón, en Alajuela, propiamente sobre la ruta 1.

“Un vehículo iba a alta velocidad e invadió el carril contrario y chocó de frente contra un carro donde viajaba la ahora fallecida junto a otras personas”, dijeron en la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial.

El conductor que habría provocado el accidente, supuestamente manejaba bajo los efectos del alcohol. Este fue identificado con el apellido Madrigal, de 43 años.