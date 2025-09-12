¿Quién es Emiliano Aguilar? El hijo mayor de Pepe Aguilar que ha protagonizado peleas legales y familiares

Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar. Foto: Instagram (Instagram/Instagram)

José Emiliano Aguilar Treviño, hijo mayor del famoso cantante Pepe Aguilar y Carmen Treviño, ha sido centro de controversias legales, reclamos públicos y fuertes tensiones con su padre y hermanos. A sus 32 años, su historia incluye arrestos, rehabilitación, reclamos de reconocimiento y distancias familiares profundas.

En los últimos días, el hijo mayor del intérprete de “Ni contigo ni sin ti” se volvió viral por declararle la guerra públicamente a su familia. Él compartió una foto familiar donde, en lugar de los rostros de su padre y sus hermanos, había caras de perros.

“Un saludo a mis fans número uno. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea”, publicó en Instagram.

Aunque el conflicto familiar se hizo viral durante las últimas dos semanas, Emiliano siempre ha estado en medio de la polémica.

En marzo de 2017, Emiliano fue detenido en el puesto fronterizo de San Ysidro, California, cuando se descubrió que transportaba a cuatro ciudadanos chinos en el baúl de un automóvil.

Fue citado a juicio federal, presentó su culpabilidad, se le fijó una fianza de 15 mil dólares y se le impusieron sanciones que incluyeron libertad condicional, tiempo en prisión federal, además de medidas de rehabilitación.

Emiliano ha dicho públicamente que después de su detención pasó un periodo en una clínica de rehabilitación en Tijuana que duró alrededor de tres años. Él afirma que no fue una decisión voluntaria, sino que su madre y su abuela intervinieron para internarlo.

También ha declarado que solo estuvo mes y medio en prisión federal, mientras que los relatos populares exageran la duración.

Tensiones familiares: distanciamiento, revelaciones y confrontaciones

Emiliano ha manifestado que desde aquel episodio legal su relación con su padre Pepe Aguilar se fracturó profundamente.

En varias ocasiones, Pepe Aguilar ha dicho que Emiliano no quiere hablar con él. Emiliano, por su parte, critica que su padre haya divulgado detalles personales, como la existencia de una de sus hijas que él prefirió mantener en privado.

También ha criticado que no fue informado de eventos importantes en familia, como la boda de su hermana Ángela Aguilar.

Emiliano se identifica como cantante urbano-rapero, y no ha seguido el género regional mexicano dominante de su padre, optando por un camino más independiente.

Disputas siguen

Las disputas entre Emiliano y Pepe Aguilar siguen siendo divulgadas frecuentemente en medios. Emiliano ha expresado que no busca fama solo por su apellido, sino reconocimiento por su vida, decisiones y música. También ha mostrado molestia pública con declaraciones que cree invasivas sobre su privacidad.