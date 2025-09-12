Yailin la más viral impacta a sus seguidores al levantar su propia iglesia, ¿por qué lo hizo?

Yailin la más viral impacta a sus seguidores al levantar una iglesia como acto de gratitud. (Instagram)

La cantante dominicana Yailin la más viral sorprendió a sus seguidores al anunciar la apertura de una iglesia como acto de gratitud.

El proyecto, según comentó, sería su manera de agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas, y fue ella misma quien dio a conocer la noticia con orgullo a través de su cuenta de Instagram.

La iglesia estaría ubicada en República Dominicana y, en las imágenes compartidas, se observa un salón con sillas y un altar preparado para recibir a los fieles.

“Le prometí a Dios que si me bendecía, yo levantaría una iglesia en su nombre... Y hoy estoy cumpliendo esa promesa.

“Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen”, escribió la artista en la publicación.

La revelación ha generado toda clase de reacciones en redes sociales, mientras muchos seguidores aplauden la decisión de Yailin, otros consideran que su trayectoria, marcada por la polémica con figuras como Anuel y Tekashi, no concuerda con esta iniciativa.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre quién estará al frente de la iglesia ni la fecha oficial de apertura.