¿De cuánto es la fortuna que dejó el dueño de OnlyFans que falleció a sus 43 años?

El empresario Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada este lunes 23 de marzo por un portavoz de la compañía y generó reacciones inmediatas en el mundo digital.

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Su muerte ocurre en un momento determinante para la empresa, que atravesaba una etapa de cambios importantes en su estructura y futuro.

Leonid Radvinsky dejó una fortuna que a cualquiera hace irse de espaldas. (Unicanal Py/Instagram)

Decisiones que quedan en pausa

Radvinsky se encontraba trabajando en decisiones clave sobre la propiedad y dirección de la plataforma, lo que ahora genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará el negocio.

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Según información de Forbes, en 2018 adquirió cerca del 75% de la empresa y logró consolidarla como un fenómeno global.

Una fortuna millonaria

De acuerdo con el mismo medio, la fortuna acumulada hasta “el momento de su muerte” era de “4700 millones de dólares” (más de dos billones de colones), lo que lo ubicaba en el puesto 869 entre las personas más ricas del mundo.

Como es bien sabido, OnlyFans es una plataforma de venta de contenido que si bien inició con la idea de cobrar por cualquier tipo de material vendible, en poco tiempo se convirtió en una plataforma de venta de imagénes y videos de contenido para adultos, lo cual la posicionó en todo el mundo y le ha hecho generar grandes ganancias tanto a sus dueños, como a los creadores.