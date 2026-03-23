Este es el lugar de Costa Rica que enamoró a Christina Aguilera y destacó en pleno concierto

La cantante Christina Aguilera fue una de las grandes protagonistas de la segunda fecha de Picnic Fest, en Pedregal, donde no solo brindó un espectáculo destacado, sino que también sorprendió al público al hablar sobre su experiencia en Costa Rica.

Durante su presentación, la artista mencionó haber visitado unas cataratas que la dejaron impresionada, aunque no reveló el nombre del lugar.

LEA MÁS: Así fue la exclusiva fiesta de la hija de Toni Costa en Costa Rica

El destino que la cautivó

Posteriormente, la revista Hola es Lola indicó que Aguilera estuvo en La Paz Waterfall Gardens. La información se dio a conocer gracias a un fan chileno que coincidió con la cantante durante el recorrido.

Christina Aguilera fue una de las protagonistas en la segunda fecha de Picnic Fest. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fui a esta loca caminata para ver esas hermosas cascadas, vi algunos animales, tuve el mejor momento allí, tomé muchas fotos que publicaré más tarde, pero mis piernas me están matando, fue como un trillón de pasos”, mencionó la artista durante su presentación en Picnic.

LEA MÁS: Lynda Díaz volvió a Costa Rica y dejó claro como está su relación con dos bailarines de “Mira quién baila”

Naturaleza que impresiona

El lugar destaca por su entorno natural, senderos y múltiples caídas de agua, lo que lo convierte en uno de los destinos más visitados del país por turistas internacionales.

Las palabras de Christina Aguilera refuerzan el atractivo de Costa Rica como destino turístico reconocido por su biodiversidad y paisajes.