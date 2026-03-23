Turismo

Este es el lugar de Costa Rica que enamoró a Christina Aguilera y destacó en pleno concierto

Christina Aguilera destacó un lugar lleno de cascadas que visitó durante su paso por el país

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La cantante Christina Aguilera fue una de las grandes protagonistas de la segunda fecha de Picnic Fest, en Pedregal, donde no solo brindó un espectáculo destacado, sino que también sorprendió al público al hablar sobre su experiencia en Costa Rica.

Durante su presentación, la artista mencionó haber visitado unas cataratas que la dejaron impresionada, aunque no reveló el nombre del lugar.

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El destino que la cautivó

Posteriormente, la revista Hola es Lola indicó que Aguilera estuvo en La Paz Waterfall Gardens. La información se dio a conocer gracias a un fan chileno que coincidió con la cantante durante el recorrido.

Picnic 20226, segunda fecha
Christina Aguilera fue una de las protagonistas en la segunda fecha de Picnic Fest. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fui a esta loca caminata para ver esas hermosas cascadas, vi algunos animales, tuve el mejor momento allí, tomé muchas fotos que publicaré más tarde, pero mis piernas me están matando, fue como un trillón de pasos”, mencionó la artista durante su presentación en Picnic.

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Naturaleza que impresiona

El lugar destaca por su entorno natural, senderos y múltiples caídas de agua, lo que lo convierte en uno de los destinos más visitados del país por turistas internacionales.

Las palabras de Christina Aguilera refuerzan el atractivo de Costa Rica como destino turístico reconocido por su biodiversidad y paisajes.

Esta fue la fotografía compartida por el fan de Christina Aguilera.
Esta fue la fotografía compartida por el fan de Christina Aguilera. (Xtino_cl/Hola es Lola)
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Christina AguileraPicnic FestLa Paz Waterfall Gardens
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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