Esto dijo Christina Aguilera sobre Costa Rica durante su show en Picnic

La cantante Christina Aguilera no solo deslumbró con su presentación en el festival Picnic Festival Centroamérica, sino que también aprovechó para hablar de su experiencia en Costa Rica, dejando claro que la pasó de lo mejor.

Christina Aguilera fue una de las artistas más esperadas en Picnic.

El evento se realizó este sábado 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, donde la artista fue una de las más esperadas de la noche.

LEA MÁS: El periodista Wálter Campos y la actriz Sofía Chaverri iniciarán su “amorío” muy pronto

Durante su show, Aguilera se tomó unos minutos para dirigirse al público y agradecer el cariño, además de contar parte de lo que vivió durante su visita al país.

“Es increíble este viaje, más de 20 años juntos, ha sido un viaje tan mágico, muchas gracias por todo su amor y apoyo. Hemos escuchado las historias de los demás, vivimos la vida de los demás y ahora estamos aquí. Fui a esta loca caminata para ver esas hermosas cascadas, vi algunos animales, tuve el mejor momento allí, tomé muchas fotos que publicaré más tarde, pero mis piernas me están matando, fue como un trillón de pasos…”, expresó.

Christina Aguilera en Picnic. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La cantante también resaltó lo impactada que quedó con la naturaleza del país.

“Yo estaba como: ‘no voy a venir hasta aquí (Costa Rica) sin ver estas hermosas cascadas y estas hermosas copas de árboles y toda esta increíble belleza que ustedes tienen aquí’. Es solo un buen lugar para estar. Gracias”, detalló.

El momento fue compartido en redes sociales por la creadora de contenido conocida como FatFluencer, quien usualmente hace reseñas de comida, pero en esta ocasión documentó parte del espectáculo.

La cantante habló de su experiencia en Costa Rica durante el show. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La cantante dio un lindo show. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La cantante puso a bailar a más de uno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La macha dio un mensaje sobre Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los momentos más esperados por los asistentes fue cuando la artista interpretó su éxito “Pero me acuerdo de ti”, tema que los ticos corearon, cantaron y hasta bailaron de principio a fin.

Sin duda, la presentación de Aguilera dejó huella entre los fanáticos, no solo por su voz, sino también por el cariño que mostró hacia Costa Rica.