El Festival Picnic es música, extravagancia y diversión: vea aquí las mejores imágenes

Música para prácticamente todos los gustos, extravagancia y brillo a más no poder, belleza femenina y masculina por doquier y diversión de lado a lado: eso es el Festival Picnic.

Festival Picnic es mucho más que música; los juegos mecánicos también son parte de la oferta. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

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La primera fecha del esperado evento se celebró este sábado 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, congregando a miles de personas que se rindieron a la música de los artistas del momento, entre esos Kapo, Yandel, Young Miko y Ozuna.

La rapera puertorriqueña Young Miko fue una de las más esperadas de la primera jornada de conciertos del Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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El siguiente es un repaso fotográfico de la primera jornada del festival, que volverá con su segunda fecha el 21 de marzo y con Christina Aguilera como plato fuerte.

Públicos eufóricos recibieron a sus artistas predilectos en los diferentes escenarios del Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Festival Picnic habría reunido alrededor de 30 mil personas en su primera fecha de la edición 2026. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El aclamado cantante y compositor de reggae y dancehall contemporáneo, Tarrus Riley, en su presentación en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La presentadora de Repretel, Charlyn López, derrochó belleza en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Looks atrevidos y urbanos marcaron la moda en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Outfits extravagantes y de colores vibrantes fueron la tónica en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Festival Picnic arrancó a la 1 de la tarde y desde muy temprano la gente comenzó a llegar. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los asistentes al Festival Picnic aprovecharon para sacar a lucir sus looks más atrevidos. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La adrenalina de los juegos mecánicos también sedujo a muchos en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)